Аналитики назвали самые популярные маршруты для поклонников пешего туризма в России

Аналитики сервиса Aviasales назвали самые популярные маршруты для поклонников пешего туризма в России.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Лидируют Кавказ и Урал. Именно эти направления осенью чаще всего выбирают любители походов.

На Кавказе палаточные лагеря популярны в Приэльбрусье и Дагестане, на Урале — в Челябинской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления.