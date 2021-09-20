Аналитики назвали самые популярные маршруты для поклонников пешего туризма в России

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Аналитики сервиса Aviasales назвали самые популярные маршруты для поклонников пешего туризма в России.
Аналитики назвали самые популярные маршруты для поклонников пешего туризма в России
  • Pixabay

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Лидируют Кавказ и Урал. Именно эти направления осенью чаще всего выбирают любители походов.

На Кавказе палаточные лагеря популярны в Приэльбрусье и Дагестане, на Урале — в Челябинской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления.

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