Выставка работ российских и зарубежных художников пройдёт в Краснодаре

Короткая ссылка
Выставка Garden of Dreams: A Portal Fantasy откроется 25 сентября в Краснодаре.
Выставка работ российских и зарубежных художников пройдёт в Краснодаре
  • © пресс-служба Underground Group

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На экспозиции будут представлены работы российских и зарубежных художников — печатная графика, скульптуры и арт-объекты. Также запланирован перформанс.

Выставка состоится в рамках онлайн-фестиваля G.O.D. Организаторы предлагают подумать о возможных сценариях будущего, альтернативных мирах.

Посетить экспозицию можно будет до 13 октября.

Ранее НСН сообщала о международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить