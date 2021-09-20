Выставка работ российских и зарубежных художников пройдёт в Краснодаре

Выставка Garden of Dreams: A Portal Fantasy откроется 25 сентября в Краснодаре.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

На экспозиции будут представлены работы российских и зарубежных художников — печатная графика, скульптуры и арт-объекты. Также запланирован перформанс.

Выставка состоится в рамках онлайн-фестиваля G.O.D. Организаторы предлагают подумать о возможных сценариях будущего, альтернативных мирах.

Посетить экспозицию можно будет до 13 октября.

Ранее НСН сообщала о международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.