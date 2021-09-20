Выставка работ российских и зарубежных художников пройдёт в Краснодаре
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
На экспозиции будут представлены работы российских и зарубежных художников — печатная графика, скульптуры и арт-объекты. Также запланирован перформанс.
Выставка состоится в рамках онлайн-фестиваля G.O.D. Организаторы предлагают подумать о возможных сценариях будущего, альтернативных мирах.
Посетить экспозицию можно будет до 13 октября.
Ранее НСН сообщала о международной ярмарке современного искусства Cosmoscow.