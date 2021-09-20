Фестиваль датского кино пройдёт в Петербурге

Фестиваль датского кино Danish Wave состоится в Санкт-Петербурге с 22 по 26 сентября.

Об этом сообщает Inforeactor.

Программа включает шесть фильмов. На открытии покажут картину «Вкус жизни» Кристоффера Боэ. В главной роли — Николай Костер-Вальдау.

Также зрители увидят детектив «Мистериум. Жизнь Марко», который снял Мартин Зандвлиет.

Кроме того, на фестивале представят военную драму «Эрна на войне» Генрика Рубена Генца, фильмы «Дикие люди» и «Персона нон грата».

Состоится также показ документальной ленты «Утраченный Леонардо».

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