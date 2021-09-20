Фестиваль датского кино пройдёт в Петербурге

Короткая ссылка
Фестиваль датского кино Danish Wave состоится в Санкт-Петербурге с 22 по 26 сентября.
Фестиваль датского кино пройдёт в Петербурге
  • Pixabay

Об этом сообщает Inforeactor.

Программа включает шесть фильмов. На открытии покажут картину «Вкус жизни» Кристоффера Боэ. В главной роли — Николай Костер-Вальдау.

Также зрители увидят детектив «Мистериум. Жизнь Марко», который снял Мартин Зандвлиет.

Кроме того, на фестивале представят военную драму «Эрна на войне» Генрика Рубена Генца, фильмы «Дикие люди» и «Персона нон грата».

Состоится также показ документальной ленты «Утраченный Леонардо».

Ранее актриса Екатерина Седик в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своих ролях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить