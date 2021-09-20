Более 50 бесплатных экскурсий проведут в Подмосковье ко Дню туризма

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Жители и гости Московской области 25 и 26 сентября смогут посетить более 50 бесплатных экскурсий. Желающие смогут побывать в усадьбах и музеях Серпухова, Зарайска, Дмитрова, Орехово-Зуева и других округов.
Более 50 бесплатных экскурсий проведут в Подмосковье ко Дню туризма
  • © Александр Поляков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Бесплатные экскурсии проведут перед Международным днём туризма, который отмечают 27 сентября.

Ранее «Известия» назвали самые востребованные у россиян направления для путешествий на Новый год.

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