Более 50 бесплатных экскурсий проведут в Подмосковье ко Дню туризма
Жители и гости Московской области 25 и 26 сентября смогут посетить более 50 бесплатных экскурсий. Желающие смогут побывать в усадьбах и музеях Серпухова, Зарайска, Дмитрова, Орехово-Зуева и других округов.
- © Александр Поляков
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Бесплатные экскурсии проведут перед Международным днём туризма, который отмечают 27 сентября.
Ранее «Известия» назвали самые востребованные у россиян направления для путешествий на Новый год.
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