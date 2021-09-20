Метеоролог Синенков рассказал о погоде в столичном регионе

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что дожди в столичном регионе будут идти в течение первой половины рабочей недели.

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».

«Максимальное количество осадков за прошедшую ночь составило 25 мм в некоторых городах Подмосковья. В столице за ночь выпало 12 мм. Сегодня в течение дня дождь продолжится, но будет не таким интенсивным. Перспектива такова, что осадки продлятся всю первую половину недели и только в четверг и пятницу можно рассчитывать на их ослабление и кратковременный характер. Температура тоже повысится. Днём до +11...+13 °С», — уточнил синоптик.

Он добавил, что в конце месяца дневные температуры в регионе могут составить +12... +13 °С, ночные — до +8 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, спасатели предупредили о заморозках до -5 °С в Свердловской области.