Синоптик Позднякова не исключила рекорда по осадкам в Москве 20 сентября

В столице в понедельник, 20 сентября, ожидается суточный рекорд по количеству осадков, сказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений выпадало в этот день в 1946 году — это 18,2 мм. Сегодня 14 мм у нас уже выпало за ночь. Днём мы ждём, что у нас выпадет ещё 5—6 мм. Мы действительно ждём суточного рекорда по осадкам сегодня», — добавила Позднякова.

При этом по месячному количеству осадков показатели сентября должны быть близкими к норме.

«Пока ещё дождей выпало меньше половины нормы. И за оставшиеся дни сентября, я думаю, норма будет выполнена», — пояснила синоптик.

Ранее, как передавало URA.RU, синоптики спрогнозировали скорое улучшение погоды в Свердловской области.