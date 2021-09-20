Синоптик Позднякова не исключила рекорда по осадкам в Москве 20 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24».
«Рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений выпадало в этот день в 1946 году — это 18,2 мм. Сегодня 14 мм у нас уже выпало за ночь. Днём мы ждём, что у нас выпадет ещё 5—6 мм. Мы действительно ждём суточного рекорда по осадкам сегодня», — добавила Позднякова.
При этом по месячному количеству осадков показатели сентября должны быть близкими к норме.
«Пока ещё дождей выпало меньше половины нормы. И за оставшиеся дни сентября, я думаю, норма будет выполнена», — пояснила синоптик.
Ранее, как передавало URA.RU, синоптики спрогнозировали скорое улучшение погоды в Свердловской области.