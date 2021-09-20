В Московском зоопарке появились краснокнижные муравьеды

В Московском зоопарке впервые за всю его историю появились тамандуа — четырёхпалые муравьеды, которые занесены в Международную Красную книгу.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отмечается, самец муравьеда Панчо прибыл в Москву из германского Крефельдского зоопарка, а самка Лола переехала из Антверпенского зоопарка, расположенного в Бельгии.

По словам специалистов, животные хорошо перенесли дорогу. Их поместили в павильон «Дом приматов» на новой территории.

Уточняется, что численность этих животных в свободной природе каждый год снижается, но пока размер популяции не вызывает опасений учёных.

Как ранее передавало ФАН, в Московском зоопарке запустили осеннюю акцию по сбору урожая для животных.