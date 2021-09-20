В Московском зоопарке появились краснокнижные муравьеды

Короткая ссылка
В Московском зоопарке впервые за всю его историю появились тамандуа — четырёхпалые муравьеды, которые занесены в Международную Красную книгу.
В Московском зоопарке появились краснокнижные муравьеды
  • © Пресс-служба Московского зоопарка

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как отмечается, самец муравьеда Панчо прибыл в Москву из германского Крефельдского зоопарка, а самка Лола переехала из Антверпенского зоопарка, расположенного в Бельгии. 

По словам специалистов, животные хорошо перенесли дорогу. Их поместили в павильон «Дом приматов» на новой территории.

Уточняется, что численность этих животных в свободной природе каждый год снижается, но пока размер популяции не вызывает опасений учёных.

Как ранее передавало ФАН, в Московском зоопарке запустили осеннюю акцию по сбору урожая для животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить