В Московском зоопарке появились краснокнижные муравьеды
- © Пресс-служба Московского зоопарка
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как отмечается, самец муравьеда Панчо прибыл в Москву из германского Крефельдского зоопарка, а самка Лола переехала из Антверпенского зоопарка, расположенного в Бельгии.
По словам специалистов, животные хорошо перенесли дорогу. Их поместили в павильон «Дом приматов» на новой территории.
Уточняется, что численность этих животных в свободной природе каждый год снижается, но пока размер популяции не вызывает опасений учёных.
Как ранее передавало ФАН, в Московском зоопарке запустили осеннюю акцию по сбору урожая для животных.