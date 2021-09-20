В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом пишет ИА PrimaMedia.
«В связи с влиянием циклона и активного атмосферного фронта в период 21—23 сентября в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий: пройдут дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные», — говорится в сообщении организации.
Отмечается, что местами дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15—20 м/с. На южном побережье возможны порывы до 23—28 м/с.
Как ранее сообщало URA.RU, спасатели предупредили о заморозках до -5 °С в Свердловской области.