В Приморье объявлено штормовое предупреждение

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По прогнозам Примгидромета, в регионе вечером во вторник, 21 сентября, а также ночью и утром в среду, 22 сентября, ожидаются сильные дожди.
В Приморье объявлено штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА PrimaMedia.

«В связи с влиянием циклона и активного атмосферного фронта в период 21—23 сентября в Приморском крае ожидается значительное ухудшение погодных условий: пройдут дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что местами дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15—20 м/с. На южном побережье возможны порывы до 23—28 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, спасатели предупредили о заморозках до -5 °С в Свердловской области.

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