Путин поздравил Анну Нетребко с юбилеем

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Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России оперную певицу Анну Нетребко. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил Анну Нетребко с юбилеем
  • РИА Новости

«Поздравляю Вас с юбилейным днём рождения и с огромным удовольствием присоединяюсь к тем искренним, сердечным, самым добрым пожеланиям, которые звучат сегодня от множества поклонников Вашего блистательного таланта. Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран. Россия гордится Вами как представительницей отечественной вокальной школы, снискавшей безусловное профессиональное признание, как уникальной певицей с мощным музыкальным даром, который Вы воплощаете в оперные шедевры, звучащие на знаменитых мировых сценах. И конечно, как открытым, обаятельным, доброжелательным человеком с жизнеутверждающим характером и чёткой гражданской позицией. Ваши выступления, концерты на Родине — это всегда большое, ожидаемое событие, настоящий праздник красоты и высокого музыкального искусства», — говорится в сообщении.

Путин пожелал Нетребко здоровья и энергии.

«Чтобы все планы были реализованы и принесли Вам радость и новые успехи», — добавил президент.

18 сентября оперной певице, народной артистке России Анне Нетребко исполнилось 50 лет.

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