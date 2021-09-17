Музей-заповедник «Царское Село» получил в дар фрагмент картины «Аллегория на правление Екатерины I»

Государственный музей-заповедник «Царское Село» получил в дар фрагмент картины XVIII века «Аллегория на правление Екатерины I», который хранился в частной коллекции.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Для нас особенно важно иметь прижизненное изображение Екатерины I — основательницы царскосельской императорской резиденции», — заявили в пресс-службе музея.

На фрагменте картины изображена Екатерина I в мантии, со скипетром и державой, на фоне батальной сцены и военных трофеев.

Как считают эксперты, это часть большого живописного полотна, повторяющего композицию гравюры 1725 года работы Алексея Зубова.

После реставрации фрагмент будет представлен в экспозиции музея-заповедника.

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