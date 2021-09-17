Музей-заповедник «Царское Село» получил в дар фрагмент картины «Аллегория на правление Екатерины I»
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Для нас особенно важно иметь прижизненное изображение Екатерины I — основательницы царскосельской императорской резиденции», — заявили в пресс-службе музея.
На фрагменте картины изображена Екатерина I в мантии, со скипетром и державой, на фоне батальной сцены и военных трофеев.
Как считают эксперты, это часть большого живописного полотна, повторяющего композицию гравюры 1725 года работы Алексея Зубова.
После реставрации фрагмент будет представлен в экспозиции музея-заповедника.
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