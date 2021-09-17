Музей-заповедник «Царское Село» получил в дар фрагмент картины «Аллегория на правление Екатерины I»

Короткая ссылка
Государственный музей-заповедник «Царское Село» получил в дар фрагмент картины XVIII века «Аллегория на правление Екатерины I», который хранился в частной коллекции.
Музей-заповедник «Царское Село» получил в дар фрагмент картины «Аллегория на правление Екатерины I»
  • © tsarskoe_selo_museum
  • vk.com

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Для нас особенно важно иметь прижизненное изображение Екатерины I — основательницы царскосельской императорской резиденции», — заявили в пресс-службе музея.

На фрагменте картины изображена Екатерина I в мантии, со скипетром и державой, на фоне батальной сцены и военных трофеев.

Как считают эксперты, это часть большого живописного полотна, повторяющего композицию гравюры 1725 года работы Алексея Зубова.

После реставрации фрагмент будет представлен в экспозиции музея-заповедника.

Ранее progorod43 сообщал, что новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить