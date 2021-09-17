В Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца

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В Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.
В Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Парадные ворота Александринского дворца в Нескучном саду считаются архитектурным шедевром середины XIX века. Они созданы в стиле позднего ампира. Ворота поражают величественными статуями, которые установлены на высоких пилонах», — отмечается в сообщении.

К настоящему времени специалисты выровняли правый пилон и начали приводить в порядок левый.

Как отметил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, процесс укрепления правого пилона был продолжительным. Он добавил, что работы по выравниванию левого пилона будут проведены до конца сентября 2021 года.

Обе скульптурные композиции находятся в мастерских. Также идёт реставрация ограды дворца.

Кроме того, разрабатывается проект реставрации самого Александринского дворца. Восстановление всего комплекса планируют закончить в 2023 году.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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