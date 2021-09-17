Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Нижегородской области

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Нижегородской области.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

С 18 по 20 сентября в большинстве муниципалитетов сохранится пятый класс пожароопасности. До конца недели температура воздуха при этом составит до +8 °C.

Населению не рекомендуется ходить в лес. Нежелательно пользоваться огнём, так как он может легко перекинуться с лесных массивов на населённые пункты и линии электропередачи.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.