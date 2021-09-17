Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области
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Об этом сообщает URA.RU.
«Ветер северный, северо-западный — 6—11 м/с, местами порывы до 15—20 м/с. Местами заморозки: -1…-4 °С, днём — +3…+8 °С», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства.
Кроме того, в Екатеринбурге пройдут дожди с мокрым снегом.
Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.