Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области

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Температура воздуха в Свердловской области 18 сентября опустится ниже нуля, а порывы ветра усилятся до 20 м/с, предупредили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области
  • © Nikolay Kuznetsov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU.

«Ветер северный, северо-западный — 6—11 м/с, местами порывы до 15—20 м/с. Местами заморозки: -1…-4 °С, днём — +3…+8 °С», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ведомства.

Кроме того, в Екатеринбурге пройдут дожди с мокрым снегом.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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