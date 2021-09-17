Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области

Температура воздуха в Свердловской области 18 сентября опустится ниже нуля, а порывы ветра усилятся до 20 м/с, предупредили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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