Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, что в выходные, 18—19 сентября, в столице ожидается облачная и ветреная погода, днём — до +11 °C.

Об этом сообщает «Москва 24».

«В субботу, 18 сентября, будет облачно с прояснениями, осадков не ждём. Будет довольно ветрено — ветер порывистый, 12—17 м/с, минимальная температура ночью составит +3...+5 °C, дневная — +9…+11 °C. В ночь на воскресенье осадков не ожидается, а вот днём уже скажется влияние циклона, который к нам будет подходить с юго-запада», — пояснила Татьяна Позднякова.

Местами в воскресенье, 19 сентября, в столице пройдёт дождь.

«Тепла ждать не приходится. Температурный режим останется на прежнем уровне: около +11 °C в дневные часы, не более», — заключила синоптик.

Ранее метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», в беседе с URA.RU рассказал о предстоящих холодах в европейской части России.