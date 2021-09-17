Дом Колмогоровых отреставрируют в Тюмени

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Объекту культурного наследия регионального значения «Дом Колмогоровых» на улице Щербакова в Тюмени обновят фасад.
Дом Колмогоровых отреставрируют в Тюмени
  • © Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система»

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Долгое время юго-западный фасад объекта был смежным со стеной другого здания. В 2019 году комитетом была согласована проектная документация на выполнение реставрационных работ по фасаду, а на прошлой неделе подрядной организаций получено разрешение на выполнение работ. Завершить реставрацию планируют летом 2022 года», — пояснили в Комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Двухэтажный кирпичный особняк был построен в конце XIX века. Дом включён в реестр памятников в 2017 году.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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