Фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» пройдёт с 24 сентября по 13 декабря в Москве

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Фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» состоится с 24 сентября по 13 декабря в Москве.
Фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» пройдёт с 24 сентября по 13 декабря в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Фотовыставка «В пространстве Юрия Бутусова» в Театре имени Вахтангова даст старт фестивалю и театральному марафону, посвящённому 60-летию режиссёра.

Программа марафона включает спектакли Бутусова, созданные в разные годы на сцене Театра имени Ленсовета, «Сатирикона», РАМТа, Театра имени Пушкина и Театра имени Вахтангова.

Конкурсная программа включает 13 постановок молодых режиссёров. Также запланирована внеконкурсная программа.

Лекции и мастер-классы проведут, в частности, Николай Цискаридзе, Леонид Ярмольник и Евгений Гришковец.

Кроме того, запланировано несколько режиссёрских лабораторий.

Ранее «Радио 1» сообщало, что три подмосковных театра попали в шорт-лист международной премии «Звезда театрала».

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