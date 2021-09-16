Фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» пройдёт с 24 сентября по 13 декабря в Москве

Фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» состоится с 24 сентября по 13 декабря в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Фотовыставка «В пространстве Юрия Бутусова» в Театре имени Вахтангова даст старт фестивалю и театральному марафону, посвящённому 60-летию режиссёра.

Программа марафона включает спектакли Бутусова, созданные в разные годы на сцене Театра имени Ленсовета, «Сатирикона», РАМТа, Театра имени Пушкина и Театра имени Вахтангова.

Конкурсная программа включает 13 постановок молодых режиссёров. Также запланирована внеконкурсная программа.

Лекции и мастер-классы проведут, в частности, Николай Цискаридзе, Леонид Ярмольник и Евгений Гришковец.

Кроме того, запланировано несколько режиссёрских лабораторий.

Ранее «Радио 1» сообщало, что три подмосковных театра попали в шорт-лист международной премии «Звезда театрала».