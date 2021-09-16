В Ижевске после реконструкции открыли Национальную библиотеку Удмуртии

В Ижевске прошла церемония открытия Национальной библиотеки Удмуртии после реконструкции.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Здание закрыли из-за аварийного состояния десять лет назад. В библиотеке обновили потолки и пол, отреставрировали читальный зал, установили новые лестницы, лифт. Исторический фасад сохранён. Также построен новый корпус.

«Я очень переживал, что же получится, но то, что мы сделали, превзошло наши самые смелые ожидания. Мне бы хотелось, чтобы библиотека стала центром притяжения жителей Удмуртии», — сказал глава республики Александр Бречалов.

Мероприятия в рамках открытия библиотеки продлятся три дня. Запланированы мастер-классы, литературные квизы и встречи, обзорные экскурсии.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.