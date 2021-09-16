В Ижевске после реконструкции открыли Национальную библиотеку Удмуртии

Короткая ссылка
В Ижевске прошла церемония открытия Национальной библиотеки Удмуртии после реконструкции.
В Ижевске после реконструкции открыли Национальную библиотеку Удмуртии
  • © izh.ru

Об этом сообщает izhlife.ru.

Здание закрыли из-за аварийного состояния десять лет назад. В библиотеке обновили потолки и пол, отреставрировали читальный зал, установили новые лестницы, лифт. Исторический фасад сохранён. Также построен новый корпус.

«Я очень переживал, что же получится, но то, что мы сделали, превзошло наши самые смелые ожидания. Мне бы хотелось, чтобы библиотека стала центром притяжения жителей Удмуртии», — сказал глава республики Александр Бречалов.

Мероприятия в рамках открытия библиотеки продлятся три дня. Запланированы мастер-классы, литературные квизы и встречи, обзорные экскурсии.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить