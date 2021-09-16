Новая арт-резиденция откроется в Кирове к 650-летию города.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

В областном Минкультуры рассматривают вопрос о создании культурного центра в историческом здании на улице Казанской. Строение находится на балансе Вятского художественного училища.

Как заявил директор учебного заведения Михаил Наумов, предполагается не только музей современного искусства, но и культурный деловой центр с конференц-залом и несколькими помещениями для занятий студентов и проведения мастер-классов.

Ранее НСН сообщала, что в столичном Центральном Манеже c 18 по 20 сентября пройдёт Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow.