Дмитрий Месхиев рассказал о творческих планах Псковского театра драмы

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев рассказал о творческих планах.

В беседе с «Российской газетой» он сообщил, что начал репетиции пьесы Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой» на малой сцене.

«Это очень камерная история. С моей точки зрения, комедия. Жанр сложный. Постараюсь поставить смешной спектакль. Премьеру наметили на конец октября. Получится — сделаю следующий шаг», — заявил Месхиев.

По его словам, в октябре театр представит три новых спектакля. Режиссёр Айрат Абушахманов выпустит ироничную комедию о первой встрече Александра Блока и Любови Менделеевой «Пленные духи» по пьесе братьев Пресняковых.

«Далее — моя демографическая комедия «Серёжа очень тупой» и детский спектакль «Слон и птичка» в постановке Анатолия Кузьмина», — уточнил Месхиев.

Кроме того, в начале декабря театр проведёт фестиваль «Потапов-fest», посвящённый постановкам режиссёра Сергея Потапова.

«Потом повезём спектакль Елизаветы Бондарь «Гробница малыша Тутанхамона» на фестиваль в Ташкент. А в середине декабря у нас вторая часть Пушкинского фестиваля, о его программе расскажем позже», — добавил Месхиев.

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии COVID-19 и режима самоизоляции.