Бывшая жена Звягинцева рассказала о его состоянии
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- АГН «Москва»
«Я общалась с его близкими друзьями. И, насколько мне известно, он лечится в Германии, и ему сейчас наоборот лучше, пошла положительная динамика», — приводит «Вечерняя Москва» её слова.
При этом она отметила, что изменения в состоянии здоровья режиссёра пока минимальные.
Ранее СМИ рассказали, что Звягинцев проходит лечение от коронавируса в больнице в Германии, где его ввели в состояние искусственной комы в связи со значительным поражением лёгких.
В августе стало известно, что певица МакSим (Марина Максимова) проходит реабилитацию после коронавируса. МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.