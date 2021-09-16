Бывшая жена Звягинцева рассказала о его состоянии

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Бывшая жена Андрея Звягинцева Инна Мишукова рассказала о состоянии режиссёра, который проходит лечение от коронавирусной инфекции в больнице в Германии.
Бывшая жена Звягинцева рассказала о его состоянии
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Я общалась с его близкими друзьями. И, насколько мне известно, он лечится в Германии, и ему сейчас наоборот лучше, пошла положительная динамика», — приводит «Вечерняя Москва» её слова.

При этом она отметила, что изменения в состоянии здоровья режиссёра пока минимальные.

Ранее СМИ рассказали, что Звягинцев проходит лечение от коронавируса в больнице в Германии, где его ввели в состояние искусственной комы в связи со значительным поражением лёгких.

В августе стало известно, что певица МакSим (Марина Максимова) проходит реабилитацию после коронавируса. МакSим была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

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