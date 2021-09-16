Более 300 билетов купили по программе «Пушкинская карта» в Подмосковье

Короткая ссылка
С начала сентября в Московской области владельцы «Пушкинской карты» приобрели 320 билетов в театры, музеи и дома культуры.
Более 300 билетов купили по программе «Пушкинская карта» в Подмосковье
  • ©Министерство культуры Московской области

Об этом рассказал телеканал «360».

В Московской области владельцам карты доступны для посещения две филармонии, шесть театров, 13 музеев и 26 домов культуры.

Оформить «Пушкинскую карту» могут граждане в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого необходимо подать заявку через приложение «Госуслуги.Культура».

Ранее, как сообщает URA.RU, в Курганской области рассказали, на какие мероприятия можно потратить «Пушкинскую карту».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить