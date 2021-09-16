Более 300 билетов купили по программе «Пушкинская карта» в Подмосковье
- ©Министерство культуры Московской области
Об этом рассказал телеканал «360».
В Московской области владельцам карты доступны для посещения две филармонии, шесть театров, 13 музеев и 26 домов культуры.
Оформить «Пушкинскую карту» могут граждане в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого необходимо подать заявку через приложение «Госуслуги.Культура».
Ранее, как сообщает URA.RU, в Курганской области рассказали, на какие мероприятия можно потратить «Пушкинскую карту».