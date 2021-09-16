Метеоролог спрогнозировал срок прихода бабьего лета в Пермский край

Инженер ГИС-центра Пермского классического университета (ПГНИУ), доцент кафедры картографии и геоинформатики Андрей Шихов рассказал, когда бабье лето может прийти в Пермский край.

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Вероятность бабьего лета сохраняется, но не ранее 25 сентября. И не факт, что оно вообще будет», — сказал Шихов.

Также эксперт отметил, что этот сентябрь может стать самым холодным с 1996 года, когда температура воздуха в регионе в среднем составляла +7 °С.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.