Метеоролог спрогнозировал срок прихода бабьего лета в Пермский край

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Инженер ГИС-центра Пермского классического университета (ПГНИУ), доцент кафедры картографии и геоинформатики Андрей Шихов рассказал, когда бабье лето может прийти в Пермский край.
Метеоролог спрогнозировал срок прихода бабьего лета в Пермский край
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Вероятность бабьего лета сохраняется, но не ранее 25 сентября. И не факт, что оно вообще будет», — сказал Шихов.

Также эксперт отметил, что этот сентябрь может стать самым холодным с 1996 года, когда температура воздуха в регионе в среднем составляла +7 °С.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

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