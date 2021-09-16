Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдёт в Москве
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Об этом сообщает НСН.
В этом году свои стенды на ярмарке представит рекордное количество галерей из разных стран мира — Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции и Австрии.
Гостей ждёт паблик-ток с директором Мультимедиа Арт Музея, Москва (МАММ) — «Музея года» — Ольгой Свибловой, а также дискуссия с известными коллекционерами.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Песня моря и цветов».