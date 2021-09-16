Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдёт в Москве

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В столичном Центральном манеже c 18 по 20 сентября пройдёт Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. При этом превью ярмарки запланировано на 17 сентября.
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдёт в Москве
  • © Cosmoscow 2020

Об этом сообщает НСН.

В этом году свои стенды на ярмарке представит рекордное количество галерей из разных стран мира — Аргентины, Бельгии, Болгарии, Германии, Гонконга, Грузии, России, США, Франции и Австрии.

Гостей ждёт паблик-ток с директором Мультимедиа Арт Музея, Москва (МАММ) — «Музея года» — Ольгой Свибловой, а также дискуссия с известными коллекционерами.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Песня моря и цветов».

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