В ближайшие дни в Самаре ожидаются первые заморозки

В выходные 18—19 сентября в Самарской области ожидается похолодание до -3 °C ночью и +14 °C днём.

Об этом сообщает портал sova.info со ссылкой на Приволжский УГМС.

В ночь на пятницу, 17 сентября, температура воздуха опустится до +2…+7 °C. Местами в воздухе и на поверхности почвы будут заморозки от 0 до -1 °C.

Днём столбик термометра поднимется до +9…+14 °C.

В ночь на субботу, 18 сентября, будет 0…+5 °C. Местами возможны заморозки до -1…-3 °C. В дневные часы воздух прогреется максимум до +9…+14 °C.

В воскресенье, 19 сентября, синоптики прогнозируют аналогичную температуру.

Ранее URA.RU со ссылкой на ЦГМС по Курганской области сообщило, что с 17 по 19 сентября в регионе ожидаются заморозки до -2 °С.