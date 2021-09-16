Три подмосковных театра попали в шорт-лист международной премии «Звезда театрала»

Министерство культуры Московской области сообщает, что в шорт-лист международной зрительской премии «Звезда театрала» попали три подмосковных театра.

Дирекция премии подвела итоги голосования по лонг-листу. В каждой номинации определили трёх лидеров, 15 сентября голосование запускается с нуля. Лауреатов выберут зрители, передаёт «Радио 1».

В числе номинантов — Московский губернский театр, подольский театр-студия «Артель» и Театр драмы и комедии ФЭСТ (Мытищи).

Имена лауреатов назовут во время ежегодной торжественной церемонии, которая пройдёт на сцене Театра Вахтангова в начале декабря.

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии COVID-19 и режима самоизоляции.