В Москве с 19 сентября ожидается похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с 19 сентября Москву ждёт похолодание.

«В воскресенье произойдёт дальнейшее понижение температуры. Это будет дождливый день», — передаёт ТАСС заявление Вильфанда.

По словам метеоролога, ночные температуры ожидаются всего лишь +1...+6 °С, а днём прогнозируется — +5...+10 °С.

Отмечается, что со вторника, 21 сентября, температура повысится, а осадки прекратятся.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о предстоящих холодах в европейской части России.