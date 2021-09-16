В Москве с 19 сентября ожидается похолодание
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«В воскресенье произойдёт дальнейшее понижение температуры. Это будет дождливый день», — передаёт ТАСС заявление Вильфанда.
По словам метеоролога, ночные температуры ожидаются всего лишь +1...+6 °С, а днём прогнозируется — +5...+10 °С.
Отмечается, что со вторника, 21 сентября, температура повысится, а осадки прекратятся.
Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о предстоящих холодах в европейской части России.