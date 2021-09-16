Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
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«Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг. Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около двух градусов, а уже в субботу — до четырёх-пяти градусов», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, наиболее заметным похолодание станет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, как долго продлятся холода в столичном регионе.