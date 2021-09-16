Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

Холодная погода прогнозируется в европейской части России до понедельника, 20 сентября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг. Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около двух градусов, а уже в субботу — до четырёх-пяти градусов», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, наиболее заметным похолодание станет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, как долго продлятся холода в столичном регионе.