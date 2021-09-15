Власти Оренбургской области рассказали о работе по восстановлению музея-усадьбы Аксаково

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал о дополнительном финансировании восстановления музея-усадьбы Аксаково.

Об этом сообщает RIA56.

Паслер ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ на одном из объектов — здании мастерских, которое переоборудуют в многофункциональный интерактивный культурный центр. Для гостей усадьбы будут проводить экскурсии, творческие вечера, лектории.

Как отметил глава региона, парк стал намного комфортнее и чище.

«Но работы впереди не меньше: предстоит трёхлетний период по приведению в порядок территории. Не менее важная задача — решение многолетней проблемы с водоёмами. До конца года должен быть готов проект реконструкции и создания новых гидротехнических сооружений для наполняемости Аксаковских прудов, чтобы мы могли внести эти расходы в трёхлетний бюджет региона», — сказал Паслер.

По его словам, в этом году будут выделены дополнительные средства на проектирование работ в оставшихся помещениях усадебного комплекса.

Ранее ОТР сообщало, что музей-заповедник «Павловск» получил в дар 20 предметов искусства, в том числе чайный сервиз, иконы и редкие книги.