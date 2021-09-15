Режиссёр Дени Вильнёв рассказал подробности о фильме «Дюна».

«Все знают, что сейчас я снял фильм по половине книги. И все, кто знаком с романом, представляют себе, что вторая часть — гигантская. Я бы сказал, что мой фильм — это начало представления романа миру, к тому же малой его части. И в то же время для меня лично «Дюна» — это самый большой фильм из всех, что я снимал», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам режиссёра, он не может сказать, будет ли вторую часть снимать именно он, поскольку сейчас всецело поглощён первой.

«Но могу признаться, что я был бы в восторге, если бы в будущем закончил то, что начал сейчас. Это как если нарисовать половину картины и потом ждать пару лет, когда её закончишь», — отметил Вильнёв.

Как пояснил режиссёр, делать такие проекты очень дорого, создавать их — как играть в лотерею.

«Должен сказать, что, работая над фильмом, я чувствовал большую ответственность. Но не перед студией или кем-то ещё, а перед самим собой. Перед тем подростком, который любил эту книгу и хранил это чувство на протяжении 40 лет», — сказал он.

Вильнёв добавил, что ему хотелось сделать адаптацию, с одной стороны, уважительную, а с другой — достойную видения подростка.

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