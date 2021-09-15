Писательница Наринэ Абгарян рассказала о своём романе «Симон», который вошёл в список финалистов «Большой книги» в этом году.

«Чем замысел моей книги отличается от замысла предшественников? Может быть, попыткой объяснить беспочвенность обид. Каждая встреча неслучайна: она чему-то нас учит, она делает нас сильнее и мудрее. И всякое расставание — не повод для обвинений, оно лишь дверь, которая открывает путь к новому», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, единственный невымышленный персонаж книги — Вдовая Сильвия, а остальные герои — плод воображения, хотя именно они отражают внутренний мир, воспоминания Абгарян о родном городке.

«Берд — место, где я родилась и где осталась навсегда. Он главный герой почти всех моих произведений. Для моих земляков уже привычное дело — ощущать себя частью книжного Берда», — пояснила Абгарян.

Как отметила писательница, эпоха и время романа вторичны, а первичны истории, которые годами умалчивались и о которых хотелось рассказать.

«Советский быт выступает в «Симоне» всего лишь фоном, он ничего особенного не добавляет повествованию и от него по большому счёту мало что зависит», — сказала она.

Абгарян добавила, что «Симон» — это история тотального одиночества четырёх женщин, которым не удалось бы воспрянуть, если бы однажды в их жизни не случилась встреча с человеком, научившим верить в себя.

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