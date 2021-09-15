Синоптик предупредила о заморозках на Урале
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- РИА Новости
«В четверг, 16 сентября, центр циклона сместится на Средний Урал, на территорию Свердловской области и, оттеснив на восток тёплые воздушные массы, откроет дорогу для распространения холодного арктического воздуха», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, в пятницу похолодание усилится, ночью ожидается 0...+5 ˚С, местами -2...-3 ˚С.
Как отметила эксперт, холода будут на 3—4 ˚С превышать среднемноголетние значения.
«На потепление нужно рассчитывать не раньше середины следующей недели, тогда температура начнёт возвращаться в рамки климата», — добавила она.
Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.