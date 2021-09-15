Синоптик предупредила о заморозках на Урале

Ведущий специалист, синоптик центра «Фобос» Елена Волосюк предупредила о заморозках на Урале.

«В четверг, 16 сентября, центр циклона сместится на Средний Урал, на территорию Свердловской области и, оттеснив на восток тёплые воздушные массы, откроет дорогу для распространения холодного арктического воздуха», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в пятницу похолодание усилится, ночью ожидается 0...+5 ˚С, местами -2...-3 ˚С.

Как отметила эксперт, холода будут на 3—4 ˚С превышать среднемноголетние значения.

«На потепление нужно рассчитывать не раньше середины следующей недели, тогда температура начнёт возвращаться в рамки климата», — добавила она.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.