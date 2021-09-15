Метеоролог Шувалов прокомментировал холода в европейской части России

Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал холода в европейской части России.

«Пошли вторые сутки, как жмётся от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России, но похолодание только начинается. Всему виной набирающий силы антициклон над Шпицбергеном, происходит очень холодный ультраполярный процесс, который обычно присущ второй половине зимы», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, дальше «холодная погодная яма» будет только усиливаться.

Как добавил Шувалов, днём в субботу и воскресенье на Урале, в Тюменской и Омской областях температура не превысит +6...+9 ˚С, но основная особенность процесса в том, что он несёт холод и в Европу.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.