В МЧС предупредили об опасных дождях в некоторых регионах

Разрушение горных пород и размыв рельефа местности прогнозируются на территории Краснодарского края и регионов Северного Кавказа на текущей неделе, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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«Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа», — цитирует РИА Новости сообщение института. Отмечается, что возможны выветривание и водная эрозия, размыв и вынос текучими водами почв и горных пород. Учёные рекомендуют оповестить население о возможных рисках ЧС. Ранее Гидрометцентр Татарстана предупредил, что в среду, 15 сентября, на территории республики ожидаются гроза и сильный ветер.