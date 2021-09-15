В МЧС предупредили об опасных дождях в некоторых регионах
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«Из-за переувлажнения грунтов и прогнозируемых осадков сохраняются высокие риски возникновения экзогенных геологических процессов в Краснодарском крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа», — цитирует РИА Новости сообщение института.
Отмечается, что возможны выветривание и водная эрозия, размыв и вынос текучими водами почв и горных пород.
Учёные рекомендуют оповестить население о возможных рисках ЧС.
Ранее Гидрометцентр Татарстана предупредил, что в среду, 15 сентября, на территории республики ожидаются гроза и сильный ветер.