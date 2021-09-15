Впервые в России белый кит родился в условиях дельфинария
«Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
Отмечается, что новорожденный кит развивается нормально.
За белухой следят биологи и гидроакустики.
26 января коалиция «Свободу косаткам и белухам» сообщила, что «китовая тюрьма» в бухте Средняя в Приморском крае пустует.