Впервые в России белый кит родился в условиях дельфинария

Первый в России случай рождения белухи в условиях дельфинария произошёл в Приморском океанариуме.

«Белуха Джессика впервые стала мамой: крепкий, энергичный белушонок родился 1 августа. Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Отмечается, что новорожденный кит развивается нормально.

За белухой следят биологи и гидроакустики.

26 января коалиция «Свободу косаткам и белухам» сообщила, что «китовая тюрьма» в бухте Средняя в Приморском крае пустует.