В Тюменской области ожидается резкое потепление до +23 ˚С

В среду, 15 сентября, в Тюменской области ожидается резкое потепление.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Температура воздуха прогреется до +23 ˚С, что почти на 10—12 ˚С выше, чем во вторник, 14 сентября.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшой дождь, на севере умеренный дождь. Днём в основном без осадков, ветер 5—10 м/с.

В ночное время температура составит +5...+10 ˚С.

Ранее врач — педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.