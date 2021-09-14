В центре Москвы появится памятник Галине Вишневской

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В центре Москвы появится памятник оперной певице, народной артистке СССР Галине Вишневской.
В центре Москвы появится памятник Галине Вишневской
  • © Центр оперного пения Галины Вишневской
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Столичные власти предоставят Региональному общественному фонду культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича грант в размере 15 млн рублей на установку монумента. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

В 2016 году Минкультуры России организовало открытый творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение. Победителем признали народного художника России Александра Рукавишникова.

Памятник разместят рядом с Центром оперного пения Галины Вишневской на Остоженке. Церемония открытия намечена на 27 марта 2022 года, в день 95-летия Мстислава Ростроповича.

Ранее «Невские новости» сообщали, что у памятника писателю Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге установили фигуру собаки.

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