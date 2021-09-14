В Подмосковье проведут тысячу мероприятий в честь 200-летия Достоевского

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В Московской области рассказали о мероприятиях в честь 200-летия Фёдора Достоевского.
В Подмосковье проведут тысячу мероприятий в честь 200-летия Достоевского
  • © Министерство культуры Московской области

«До конца 2021 года в библиотеках всех городских округов Московской области пройдёт почти 1 тыс. мероприятий, посвящённых 200-летию со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Отмечается, что программа включает лекции, викторины, литературно-музыкальные вечера, сценические постановки, публичные чтения, встречи с писателями, учёными и артистами, интеллектуальные игры и конкурсы.

В частности, в Московской губернской универсальной библиотеке состоится конкурс подростковых эссе «Достоевский. Моё открытие», а в общественном центре имени Смелякова в Дзержинском запланированы публичные чтения «Город читает Достоевского».

Ранее «Невские новости» сообщали, что у памятника писателю Сергею Довлатову в Санкт-Петербурге установили фигуру собаки.

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