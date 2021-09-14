Дом купца Гусева в Кирове признали объектом культурного наследия

Дом купца Якова Гусева в Кирове признали объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает progorod43.

Новый статус строению присвоило областное управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Дом был построен в 1812 году по проекту архитектора Михаила Анисимова. Здание выполнено в классическом стиле, а его отличительной чертой является балкон с ажурным подзором.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», КГИОП планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.