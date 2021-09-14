Музей Добролюбова в Нижнем Новгороде планируют открыть в 2022 году после реставрации

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Музей Н.А. Добролюбова в Нижнем Новгороде планируют открыть в 2022 году после реставрации.
Музей Добролюбова в Нижнем Новгороде планируют открыть в 2022 году после реставрации
  • @dobrolyubov_museum
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на городской Департамент культуры.

Музей занимает два здания, внесённых в реестр объектов культурного наследия. В настоящее время экспозиция доступна только в онлайн-формате на сайте учреждения, а также в его официальных группах в соцсетях.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», КГИОП планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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