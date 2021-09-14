Музей Добролюбова в Нижнем Новгороде планируют открыть в 2022 году после реставрации
- @dobrolyubov_museum
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на городской Департамент культуры.
Музей занимает два здания, внесённых в реестр объектов культурного наследия. В настоящее время экспозиция доступна только в онлайн-формате на сайте учреждения, а также в его официальных группах в соцсетях.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», КГИОП планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.