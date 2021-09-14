Apple представила свой новый планшет iPad
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Обновлённая версия планшета будет собираться на базе центрального процессора A13 Bionic. Благодаря этому производительность новой модели была увеличена.
iPad оснащён 12-мегапиксельной основной камерой.
Также компания заявила, что в новом iPad mini будет порт USB-C и возможность подключения к сетям 5G. Данная модель получила скруглённые края дисплея, размер которого составляет 8,3 дюйма.
Ранее сообщалось, что компания Apple проведёт 14 сентября онлайн-презентацию, на которой, вероятно, представит новую модель смартфона iPhone и несколько других новинок.