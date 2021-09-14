Apple представила свой новый планшет iPad

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Американская компания Apple во время презентации своих новинок показала новый планшет iPad.
Apple представила свой новый планшет iPad
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Обновлённая версия планшета будет собираться на базе центрального процессора A13 Bionic. Благодаря этому производительность новой модели была увеличена.

iPad оснащён 12-мегапиксельной основной камерой.

Также компания заявила, что в новом iPad mini будет порт USB-C и возможность подключения к сетям 5G. Данная модель получила скруглённые края дисплея, размер которого составляет 8,3 дюйма.

Ранее сообщалось, что компания Apple проведёт 14 сентября онлайн-презентацию, на которой, вероятно, представит новую модель смартфона iPhone и несколько других новинок.

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