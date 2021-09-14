Apple представила свой новый планшет iPad

Американская компания Apple во время презентации своих новинок показала новый планшет iPad.

Об этом сообщает ТАСС.

Обновлённая версия планшета будет собираться на базе центрального процессора A13 Bionic. Благодаря этому производительность новой модели была увеличена.

iPad оснащён 12-мегапиксельной основной камерой.

Также компания заявила, что в новом iPad mini будет порт USB-C и возможность подключения к сетям 5G. Данная модель получила скруглённые края дисплея, размер которого составляет 8,3 дюйма.

Ранее сообщалось, что компания Apple проведёт 14 сентября онлайн-презентацию, на которой, вероятно, представит новую модель смартфона iPhone и несколько других новинок.