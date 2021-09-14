В Большом театре рассказали о требованиях к зрителям в условиях пандемии

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о требованиях к зрителям в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«При тех требованиях, которые сегодня существуют по посещению любых театрально-зрелищных мероприятий, у нас есть выбор: либо мы переходим на QR-коды, которые люди должны предъявлять, и тогда мы можем заполнять зал полностью, либо, как сейчас, будем заполнять зал с ограничениями — на 50%», — цитирует Урина «Российская газета».

Как отметил гендиректор ГАБТ, театр пока выбрал второй путь. По его словам, они внимательно следят за тем, какое количество граждан привились, и как только ситуация с вакцинацией изменится, можно будет перейти на QR-коды.

«Я думаю, что в итоге весь мир пойдёт по этому пути. Но пока у нас всё остаётся, как было: естественно, с соблюдением необходимых норм и загрузкой зала на 50%», — сказал Урин.

Он добавил, что обязательным требованием остаётся наличие масок.

«Это единственное ограничение для публики, которое у нас есть. Разумеется, билеты мы продаём с учётом необходимой дистанции», — заключил гендиректор Большого театра.

Ранее иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.