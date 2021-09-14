В четырёх районах Москвы появились мини-парки для прогулок с собаками

Короткая ссылка
В районах Можайский, Лосиноостровский, Ясенево и Северное Медведково появились мини-парки для прогулок с собаками.
В четырёх районах Москвы появились мини-парки для прогулок с собаками
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Оборудованные функциональные пространства созданы в рамках программы «Мой район». Концепцию разработали при участии специалистов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России. Также были проведены фокус-группы.

«Около 1,2 млн домохозяйств в столице держат собак, причём их число постоянно увеличивается. А обустроенных площадок примерно 700 на весь город. 63% москвичей, согласно опросу, отмечают их отсутствие в шаговой доступности. 45% жителей ими не пользуются, потому что они находятся в неудовлетворительном состоянии либо их попросту нет рядом с домом», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, новые пространства задуманы как мини-парки, то есть они предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить