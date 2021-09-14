В четырёх районах Москвы появились мини-парки для прогулок с собаками

В районах Можайский, Лосиноостровский, Ясенево и Северное Медведково появились мини-парки для прогулок с собаками.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Оборудованные функциональные пространства созданы в рамках программы «Мой район». Концепцию разработали при участии специалистов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России. Также были проведены фокус-группы.

«Около 1,2 млн домохозяйств в столице держат собак, причём их число постоянно увеличивается. А обустроенных площадок примерно 700 на весь город. 63% москвичей, согласно опросу, отмечают их отсутствие в шаговой доступности. 45% жителей ими не пользуются, потому что они находятся в неудовлетворительном состоянии либо их попросту нет рядом с домом», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, новые пространства задуманы как мини-парки, то есть они предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.