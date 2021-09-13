Музей-заповедник «Павловск» получил в дар 20 предметов искусства
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Об этом сообщает ОТР.
Экспонаты были задержаны на таможне, когда их пытались вывезти из России.
Среди полученных в дар книг — сборник пьес Уильяма Шекспира 1817 года издания.
«Подобного рода издания были в библиотеке Марии Фёдоровны, а из этой библиотеки 6 тыс. книг пропало во время войны. То есть вот эта книга стилистически, по смыслу и красоте переплёта вполне пополнит те утраты, которые произошли во время войны», — заявил Алексей Губанов, главный хранитель ГМЗ «Павловск».
Сотрудники музея изучат экспонаты, после чего приступят к реставрации.
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