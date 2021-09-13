Музей-заповедник «Павловск» получил в дар 20 предметов искусства

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Музей-заповедник «Павловск» получил в дар 20 предметов искусства, в том числе чайный сервиз, иконы и редкие книги.
Музей-заповедник «Павловск» получил в дар 20 предметов искусства
  • © ГМЗ «Павловск»
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Об этом сообщает ОТР.

Экспонаты были задержаны на таможне, когда их пытались вывезти из России.

Среди полученных в дар книг — сборник пьес Уильяма Шекспира 1817 года издания.

«Подобного рода издания были в библиотеке Марии Фёдоровны, а из этой библиотеки 6 тыс. книг пропало во время войны. То есть вот эта книга стилистически, по смыслу и красоте переплёта вполне пополнит те утраты, которые произошли во время войны», — заявил Алексей Губанов, главный хранитель ГМЗ «Павловск».

Сотрудники музея изучат экспонаты, после чего приступят к реставрации.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге капитально отремонтируют усадьбу на Зиминской улице, где расположен мемориальный дом-музей семьи Ростроповичей.

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