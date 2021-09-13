«Ночь пожирателей рекламы» в сопровождении оркестра пройдёт 24 сентября в Москве
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Об этом сообщает Life.ru.
Шоу-показ откроет работа Джонатана Глейзера, созданная 15 лет назад. Съёмки проходили в Глазго. Для своего ролика режиссёр выбрал увертюру к опере «Сорока-воровка» Джоаккино Россини.
Также будут представлены рекламные клипы, где музыкальное оформление — одно из ключевых средств выразительности.
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