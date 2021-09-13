В одном из корпусов Нижегородского кремля создадут выставочное пространство
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- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.
Объект планируют открыть в 2023 году.
«Завершён ремонт фасада здания и входной группы, полностью выполнена замена остекления, также отремонтирована отмостка. Во дворе 10-го корпуса сделан ремонт дорожного покрытия», — отметили в управлении делами правительства региона.
Ранее ОТР сообщало, что в Третьяковской галерее в Москве начала работу выставка «Живое вещество».