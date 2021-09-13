В одном из корпусов Нижегородского кремля создадут выставочное пространство

В 10-м корпусе Нижегородского кремля создадут выставочное пространство и кафе.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.

Объект планируют открыть в 2023 году.

«Завершён ремонт фасада здания и входной группы, полностью выполнена замена остекления, также отремонтирована отмостка. Во дворе 10-го корпуса сделан ремонт дорожного покрытия», — отметили в управлении делами правительства региона.

Ранее ОТР сообщало, что в Третьяковской галерее в Москве начала работу выставка «Живое вещество».