В одном из корпусов Нижегородского кремля создадут выставочное пространство

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В 10-м корпусе Нижегородского кремля создадут выставочное пространство и кафе.
В одном из корпусов Нижегородского кремля создадут выставочное пространство
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.

Объект планируют открыть в 2023 году.

«Завершён ремонт фасада здания и входной группы, полностью выполнена замена остекления, также отремонтирована отмостка. Во дворе 10-го корпуса сделан ремонт дорожного покрытия», — отметили в управлении делами правительства региона.

Ранее ОТР сообщало, что в Третьяковской галерее в Москве начала работу выставка «Живое вещество».

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