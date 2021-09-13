В Самаре рассказали о филиале Третьяковской галереи

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В Самаре рассказали подробности о филиале Третьяковской галереи.
В Самаре рассказали о филиале Третьяковской галереи
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

«Это здание, это ещё не музей, мы в нём сейчас не увидим такие сугубо музейные вещи, как кассы, гардеробы, системы для развешивания картин. Но мы видим саму эту архитектуру. Картины будут в следующем году, когда откроется музей. Мы должны убедиться в том, что климат музея работает нормально, нам нужно сделать будет здесь хранилища», — заявил директор филиала Михаил Савченко.

Реставрационные работы продолжались два года. В здании планируют разместить библиотеку, лекторий, ресторан, кинозалы.

Также предстоит оборудовать реставрационные мастерские.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что выставка «Glasstress. Окно в будущее» студии Berengo из Венеции открылась 11 сентября в Главном штабе Эрмитажа.

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