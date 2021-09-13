«Кросс нации» в Казани пройдёт 18 сентября

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«Кросс нации» состоится в субботу, 18 сентября, на набережной Казанки и экстрим-парка «Урам» в Казани.
«Кросс нации» в Казани пройдёт 18 сентября
  • © Министерство спорта Республики Татарстан

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего предусмотрено три дистанции — 1000, 2000 и 3000 метров. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.

Первыми на отрезке 1000 метров стартуют бегуны 2012 года рождения и младше. Затем состоятся забеги в рамках сдачи нормативов ГТО для молодёжи в возрасте 16 и 17 лет на дистанциях 2000 и 3000 метров.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский марафон, запланированный на 26 сентября, отменён из-за эпидемиологической ситуации в столице.

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