Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии

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Фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии.
Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии
  • © comicconrussia.ru

Об этом сообщает Newinform.

Мероприятие должно было состояться в октябре.

«До последнего момента грели надежду, что встреча в этом году состоится», — говорится в сообщении организаторов в Instagram.

По их словам, провести фестиваль в 2021 году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей.

Новые даты Comic Con Russia будут объявлены позднее.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский марафон, запланированный на 26 сентября, отменён из-за эпидемиологической ситуации в столице.

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