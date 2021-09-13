Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии

Фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии.

Об этом сообщает Newinform.

Мероприятие должно было состояться в октябре.

«До последнего момента грели надежду, что встреча в этом году состоится», — говорится в сообщении организаторов в Instagram.

По их словам, провести фестиваль в 2021 году будет неправильно и небезопасно для участников и гостей.

Новые даты Comic Con Russia будут объявлены позднее.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский марафон, запланированный на 26 сентября, отменён из-за эпидемиологической ситуации в столице.