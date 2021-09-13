Метеоролог Старков прокомментировал погоду в столичном регионе

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков прокомментировал погоду в столичном регионе.

«Во вторник будет наблюдаться обратный ход суточной температуры, когда ночью температура воздуха окажется теплее, чем днём. Со среды погода и вовсе станет холодной. Ночная температура понизится до +4...+6 °С. В Подмосковье и вовсе до нуля. Днём столбик термометра достигнет отметки +9...+13 °С», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, такие значения больше характерны для октября, то есть погода на две недели опередит календарь.

Как отметил Старков, среднесуточная температура в столичном регионе понизится до +7...+8 °С, что является критерием для запуска центрального отопления. Похолодание может продлиться 14 дней.

Ранее врач педиатр-иммунолог доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.