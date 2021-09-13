Скрипачка Елена Ревич рассказала о последствиях пандемии для концертной деятельности

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Заслуженная артистка России, скрипачка Елена Ревич рассказала о последствиях пандемии для концертной деятельности.
Скрипачка Елена Ревич рассказала о последствиях пандемии для концертной деятельности
  • © Московская филармония

«Пандемия, безусловно, нанесла серьёзный удар по концертной деятельности, но, как мне кажется, среди трёх участников этого процесса — организаторов мероприятий, артистов и зрителей — наименьший стресс испытали последние. Всё же публика — это воспринимающая сторона, жизненно не зависит от концертов», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, каждый концерт после паузы воспринимается аудиторией как особенно ценное событие, как редкая удача вновь послушать живую музыку.

Что касается концертных организаций, то для них пандемия стала серьёзным испытанием, отметила Ревич.

«Артисты тоже оказались в крайне сложном положении, причём не только финансовом, но и эмоциональном. Привыкнув много лет жить в плотном гастрольном графике, тяжело оказаться не у дел», — сказала она.

В марте НСН сообщала, что в Москве в зале «Зарядье» вручили награды молодым пианистам.

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